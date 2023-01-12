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Агент Баринова: все верно, "Бешикташ" заинтересован в переходе Димы

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Агент Павел Банатин, который представляет интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, подтвердил интерес "Бешикташа" к своему клиенту.
Фото: ТАСС
"Да, все верно, "Бешикташ" заинтересован в переходе Димы. Причем, как на условиях аренды с правом выкупа, так и на условиях полноценного трансфера. На какой стадии переговоры и начались ли они — лучше узнавать в самом клубе", - цитирует агента Sport24.

Напомним, ранее "РБ Спорт" сообщил, что "Бешикташ" планирует направить в "Локомотив" официальный запрос по трансферу Баринова. Это должно произойти в ближайшие дни. В текущем сезоне Баринов провел 20 матчей за "Локомотив" во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

После 16 матчей "Бешикташ" занимает пятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Команда Шенула Гюнеша набрала 29 очков и имеет один матч в запасе.


Баринов Локомотив Бешикташ Российские трансферы
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