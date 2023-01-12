"Бешикташ" заинтересован в переходе Баринова, это правда. Они готовы рассмотреть и трансфер, и аренду. Но скажу, что лично тренер турецкого клуба Шенюл Гюнеш настаивает именно на трансфере Димы", - приводит слова Банатина "Чемпионат".
Напомним, ранее появилась информация, что "Бешикташ" готовится отправить официальный запрос в "Локомотив" по возможному трансферу Дмитрия Баринова. Контракт полузащитника с красно-зелеными рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баринова в 9 млн евро. В сентябре этого года ему исполняется 27 лет.
После 16 матчей "Бешикташ" занимает пятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Команда Шенула Гюнеша набрала 29 очков и имеет один матч в запасе.
Агент Баринова: на переходе Димы настаивает лично тренер "Бешикташа" Гюнеш
Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, заявил, кто является инициатором возможного перехода его клиента в "Бешикташ".
Фото: ФК "Локомотив"