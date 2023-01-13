Российский журналист Сергей Ильев сообщил о переговорах между тульским "Арсеналом" и Александром Сторожуком в своем телеграм-канале.
Напомним, что в первой половине текущего сезона Российской премьер-лиги и Кубка России Александр Сторожук возглавлял "Краснодар". В начале января текущего года было объявлено об уходе Сторожука из главной команды и его возвращении в "Краснодар-2", который выступает в Первой лиге. Тульский "Арсенал", который также представляет Первую лигу, возглавлял Олег Кононов, об отставке которого стало известно на этой неделе. Кононов работал в Туле с лета 2022 года, успел провести во главе "Арсенала" всего 21 матч.
Журналист Ильев: Сторожук близок к тому, чтобы возглавить тульский "Арсенал". Тренер подтвердил факт переговоров
Бывший главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук близок к назначению в тульский "Арсенал", из которого на неделе ушел Олег Кононов.