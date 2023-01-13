- Во второй части сезона надо не отдавать так просто очки, как мы это иногда делали. Мы можем проиграть только сами себе. "Спартак" набрал хорошую форму, но все зависит от нас, - приводят мнение Кержакова РИА Новости.
35-летний воспитанник "Зенита" Михаил Кержаков начинал нынешний сезон на скамейке запасных. Но из-за травмы, которую получил 19-летний Даниил Одоевский, Михаил вернутся в створ ворот. В этом розыгрыше РПЛ 5-ти кратный чемпион России пропустил всего 6 мячей в 14 встречах, В активе Кержакова 9 проведенных матчей на ноль. "Зенит" после первой половины сезона российского первенства располагается на 1-й строчке, набрав 42 очка. Сине-бело-голубые обеспечили 6 очковый отрыв от, идущего на 2 месте, "Спартака". Коллектив из Санкт-Петербурга начнет подготовку ко второй части РПЛ 15 января в ОАЭ. Ранее команду покинул бразильский вратарь Иван.
М. Кержаков: "Спартак" набрал хорошую форму, но проиграть мы можем только сами себе
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков поделился ожиданиями от второй части РПЛ.
Фото: РФС