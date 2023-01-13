- Ну, я бы хотел, чтобы интриги не было вообще. И чтобы "Зенит" уверенно побеждал. А как в итоге будет — не знаю, - цитируют Аршавина "Известия".
"Зенит" уже 4 года подряд не отдает никому трофей чемпионов России. Команда с приходом Сергея Семака стабильно занимает 1 строчку в таблице и выигрывает турнир досрочно. В нынешнем сезоне РПЛ после первой половины сезона петербуржский коллектив снова уверенно лидирует, оторвавшись от ближайших преследователей на 6 и 7 очков. На 2 месте находится "Спартак", у красно-белых 36 набранных баллов. На 3-й строчке располагается "Ростов". Южане набрали 37 очков после 17 сыгранных туров.
Аршавин: я бы хотел, чтобы интриги не было вообще и "Зенит" уверенно побеждал в РПЛ
Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"