– Если бы у меня была возможность пригласить в "Спартак" любого футболиста, им был бы Месси. Уверен, он помог бы клубу! Он даже Аргентину сделал чемпионом мира! Уже 20 лет всем помогает, елки-палки. Считаю, что Месси в "Спартаке" убрал бы "Зенит" с трона – уверен в этом. Их гегемонии не было бы больше, – приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Аргентинский нападающий Лионель Месси на данный момент играет за французский "ПСЖ". Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года и предусматривает под собой возможность продления еще на один год. В текущем сезоне 35-летний аргентинец провел за "ПСЖ" 14 матчей в Лиге 1, забил восемь мячей и отдал десять голевых передач. В Лиге чемпионов у Лионеля четыре гола и четыре ассиста за пять игр.
18 декабря 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, обыграв в финале ЧМ-2022 Францию. Лионель Месси оформил дубль в финале и был признан лучшим футболистом всего турнира. "Спартак" по итогам 17-ти сыгранных туров текущего сезона РПЛ идет вторым в турнирной таблице. От привычно лидирующего "Зенита" красно-белые отстают на шесть очков.
Мостовой: я бы пригласил Месси в "Спартак". Уверен, он убрал бы "Зенит" с трона в РПЛ
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой убежден, что нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси помог бы красно-белым прервать гегемонию "Зенита" в РПЛ.
Фото: Global Look Press