– Первая часть сезона завершена, о ней нет смысла говорить. Готовимся ко второй, она намного важнее. Мы должны показать хороший результат, набрать как можно больше очков. У нас есть все шансы закончить чемпионат в тройке лучших, – цитируют Дасу "РИА Новости".
По итогам 17-ти сыгранных туров Российской премьер-лиги московское "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице, имея на своем счету 29 очков. Столько же у московского ЦСКА, который уступает бело-голубым по дополнительным показателям и располагается на пятой строчке. Выше "Динамо" в турнирной таблице идут "Ростов" (35 очков), "Спартак" (36 очков) и "Зенит" (42 очка). Сейчас российские команды отправились на зимние тренировочные сборы в более теплые страны, а сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года. Московское "Динамо" в первом матче в рамках РПЛ в новом году сыграет дома с самарскими "Крыльями Советов" (11-е место в чемпионате России).
Даса: у "Динамо" есть все шансы закончить чемпионат в тройке лучших
Защитник московского "Динамо" Эли Даса считает, что бело-голубые способны финишировать в топ-3 по итогам сезона-2022/23 в РПЛ.
Фото: Global Look Press