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"РБ Спорт": "Торпедо" и Дзюба заключат контракт до конца сезона

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Форвард Артем Дзюба близок к переходу в "Торпедо".
Фото: ФК "Зенит"
По данным источника, футболист с большой долей вероятности подпишет с "автозаводцами" контракт до окончания нынешнего сезона.

Отмечается, что руководство черно-белых еще не приняло окончательного решения по кандидатуре 34-летнего нападающего, но москвичи склоняются к подписанию игрока.

Летом у Дзюбы истек контракт с "Зенитом", футболист на правах свободного агента перешел в турецкий клуб "Адана Демирспор". Он провел 4 матча в национальном первенстве и отметился одним голом. В ноябре стало известно о расторжении контракта игрока.

Источник: "РБ Спорт"


Дзюба Торпедо Российские трансферы
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