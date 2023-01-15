По данным источника, футболист с большой долей вероятности подпишет с "автозаводцами" контракт до окончания нынешнего сезона.
Отмечается, что руководство черно-белых еще не приняло окончательного решения по кандидатуре 34-летнего нападающего, но москвичи склоняются к подписанию игрока.
Летом у Дзюбы истек контракт с "Зенитом", футболист на правах свободного агента перешел в турецкий клуб "Адана Демирспор". Он провел 4 матча в национальном первенстве и отметился одним голом. В ноябре стало известно о расторжении контракта игрока.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Торпедо" и Дзюба заключат контракт до конца сезона
Фото: ФК "Зенит"