"Дзюбе точно не нужно бороться за выживание с "Торпедо". Другое дело, что если других вариантов нет… "Торпедо" в Москве, столичный клуб — можно и так заканчивать. А если ещё и вылезут, то будет здорово", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что Дзюба отправился в Турцию, чтобы пройти сборы в составе "Торпедо". Позднее сообщалось, что стороны заключат контракт сроком до окончания текущего сезона.
Президент "автозаводцев" Илья Геркус, комментируя появившиеся слухи, не исключил возможность подписания Дзюбы.
Мостовой – о Дзюбе в "Торпедо": Артему точно не нужно бороться за выживание
Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в "Торпедо".
Фото: AFP