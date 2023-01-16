– Не думаю, что Мудрик столько стоит. У нас есть игроки не хуже. Просто их надо как-то раскручивать. Можно ли так же раскрутить Захаряна? Думаю, что такой пропасти по классу нету. Просто сейчас рынок так разогрет, – цитирует Сафонова "Спорт день за днем".
Напомним, что летом 2022 года московское "Динамо" и лондонский "Челси" вели переговоры по трансферу полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна. Сделка не смогла состояться из-за сложностей с переводом финансовых средств на счет английского клуба. Вчера "Челси" официально представил в качестве своего новичка украинского вингера Михаила Мудрика, перешедшего из донецкого "Шахтера".
Лондонскому клубу пришлось заплатить за трансфер Мудрика 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов будут выплачены в качестве бонусов. Михаил стал уже тринадцатым подписанием "Челси" после ухода Романа Абрамовича. За восемь месяцев лондонцы потратили уже 475 миллионов евро на трансферы. В это время "Челси" занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.
Агент Сафонов: в России есть игроки не хуже Мудрика. Просто их надо как-то раскручивать
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о трансфере украинского полузащитника Михаила Мудрика из "Шахтера" в "Челси".
Фото: Chelsea FC