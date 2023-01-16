Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
23:00
ЭльчеНе начат
П1 1.94X 3.35П2 4.4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
22:45
СампдорияНе начат
П1 2.19X 3.25П2 3.65
Реклама лига ставок Сделать ставку

Захарян – о попадании в список самых перспективных футболистов мира: реагирую спокойно, значит, хорошо сыграл на поле

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян рассказал о том, как реагирует на попадание в список самых перспективных игроков мира.
Фото: ФК "Динамо"
- Как реагирую на то, что меня включили в число самых перспективных игроков мира по данным Международного центра спортивных исследований? Спокойно. Они же составляют рейтинг по статистическим данным. Значит, сыграл хорошо на поле, поэтому попал, - приводит слова Захаряна Sport24.

Ранее CIES включил 19-летнего атакующего хавбека из России Арсена Захаряна в список игроков, которые по мнению центра являются самыми перспективными в мире. Также в список попали еще 9 россиян. Данный рейтинг учитывал только футболистов, которые родились в 2002 году. В качестве исследования были взяты такие статистические данные, как игровое время, а также результат и уровень матчей, в которых принимали участие футболисты.

В этом сезоне Захарян является одним из ключевых игроков "Динамо" и за 22 матча отметился 3 мячами и 6 ассистентскими действиями. Контракт Арсена с московским коллективом завершается летом 2024 года. Авторитетный аналитический сайт Transfermarkt оценивает воспитанника бело-голубых в 15 млн евро. 12 января "Динамо" вышло из отпуска и начало подготовку к возобновлению РПЛ в ОАЭ.


Динамо Захарян
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Осинькин - о возможном переходе Рассказова: спартаковские воспитанники исторически приносили большую пользу "Крыльям"
Тарханов: Дзюба еще не сказал своего последнего слова в футболе. Он, конечно же, поможет "Торпедо" эксклюзив
L'Equipe: Бывший спортивный директор "Спартака" Каттани возглавил академию "ПСЖ" 1
"Шахтер" объявил о возвращении Ракицкого. Футболист подписал контракт до лета 2023 года 6
Осинькин: мы высоко оцениваем потенциал Рассказова, и знаем, что он может прогрессировать
Агент Гойковича: ЦСКА действительно интересуется игроком 1
Рассказов прибыл в расположение "Крыльев Советов" 6
"РБ Спорт": "Ахмат" близок к подписанию Гбамбле. Игрок подпишет трехлетний контракт
"РБ Спорт": "Бенфика" намерена включить в соглашение "Спартака" и "Тавареша" опцию обратного выкупа 3
Il Mattino: "Наполи" будет требовать у клубов АПЛ 150 млн евро за Осимхена после перехода Мудрика в "Челси"
Захарян – о попадании в список самых перспективных футболистов мира: реагирую спокойно, значит, хорошо сыграл на поле 1
Жирков, Ещенко и Тихонов – в составе России на Кубок легенд-2023 2
Гвардиола – о безголевой серии Холанда: когда соперники сидят в штрафной, играть сложнее
Walla: израильский клуб "Хапоэль" намерен выкупить Шапи-Сулейманова за 800 тысяч евро
Юран: Личка — лучший тренер первой части нынешнего сезона РПЛ