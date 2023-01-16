- Как реагирую на то, что меня включили в число самых перспективных игроков мира по данным Международного центра спортивных исследований? Спокойно. Они же составляют рейтинг по статистическим данным. Значит, сыграл хорошо на поле, поэтому попал, - приводит слова Захаряна Sport24.
Ранее CIES включил 19-летнего атакующего хавбека из России Арсена Захаряна в список игроков, которые по мнению центра являются самыми перспективными в мире. Также в список попали еще 9 россиян. Данный рейтинг учитывал только футболистов, которые родились в 2002 году. В качестве исследования были взяты такие статистические данные, как игровое время, а также результат и уровень матчей, в которых принимали участие футболисты.
В этом сезоне Захарян является одним из ключевых игроков "Динамо" и за 22 матча отметился 3 мячами и 6 ассистентскими действиями. Контракт Арсена с московским коллективом завершается летом 2024 года. Авторитетный аналитический сайт Transfermarkt оценивает воспитанника бело-голубых в 15 млн евро. 12 января "Динамо" вышло из отпуска и начало подготовку к возобновлению РПЛ в ОАЭ.
Захарян – о попадании в список самых перспективных футболистов мира: реагирую спокойно, значит, хорошо сыграл на поле
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян рассказал о том, как реагирует на попадание в список самых перспективных игроков мира.
Фото: ФК "Динамо"