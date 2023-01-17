- Только сам Дзюба знает, почему он пока нигде не играет. Понятно, что такой футболист не останется без команды, но другое дело, что ему нужно начать играть как можно скорее. Любому футболисту очень важно находиться в оптимальной игровой форме, а этому может поспособствовать только стабильная практика, - цитирует Семина "РБ Спорт".
34-летний экс-нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба с начала ноября 2022 года находится без клуба после расторжения контракта по обоюдному согласию с турецким "Адана Демирспор", в котором игрок провел два с половиной месяца. По информации СМИ, переговоры с Дзюбой о подписании соглашения ведет московское "Торпедо", которое замыкает турнирную таблицу РПЛ с 6 набранными очками в 17 матчах. Ранее футболист выступал за московский "Спартак" и петербургский "Зенит", в составе которого 4 раза стал чемпионом России, 2 раза стал обладателем национального Кубка и 4 раза - Суперкубка страны.
Семин: только сам Дзюба знает, почему он пока нигде не играет. Такой футболист не останется без команды
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал трансферную ситуацию нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"