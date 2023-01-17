Руководство "Спартака" завершит активную зимнюю трансферную кампанию в ближайшие дни, приобретение новичка на позицию опорного полузащитника будет отложено на летнее окно, сообщают СМИ.
По данным источника, последним ключевым зимним трансфером красно-белых станет подписание 21-летнего правого защитника "Бенфики" Томаша Тавареша, которое должно состояться в ближайшее время. Сообщается, что после этого приобретение новых игроков этой зимой будет осуществляться только на дальнюю перспективу или в случае форс-мажоров с футболистами основного состава.
По итогам осенней части сезона московский "Спартак" набрал 36 очков в 17 матчах и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на 6 очков от лидирующего "Зенита" и опережая на 1 очко идущий третьим "Ростов". Ранее игроком красно-белых официально стал 22-летний центральный защитник парагвайского "Серро Портеньо" Алексис Дуарте.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Спартак" отложит покупку опорного хавбека на лето
По информации источника, московский "Спартак" завершит зимнюю трансферную кампанию подписанием защитника "Бенфики" Тавареша.
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