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РПЛ опубликовала расписание зимнего Кубка с участием "Спартака", "Ростова", "Краснодара" и "Сочи"

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Стало известно точное расписание межсезонного Кубка РПЛ.
Фото: РПЛ
Расписание опубликовала пресс-служба РПЛ. Турнир стартует 2 февраля матчем "Ростов" - "Спартак" и продлится до 11 февраля, когда в последнем матче тот же "Ростов" встретится с "Краснодаром".



Напомним, зимний кубок РПЛ пройдёт в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Одним из его участников должен был стать "Зенит", но петербуржцы отказались из-за проблем с логистикой


Спартак Ростов Краснодар Сочи
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