Расписание опубликовала пресс-служба РПЛ. Турнир стартует 2 февраля матчем "Ростов" - "Спартак" и продлится до 11 февраля, когда в последнем матче тот же "Ростов" встретится с "Краснодаром".
Напомним, зимний кубок РПЛ пройдёт в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Одним из его участников должен был стать "Зенит", но петербуржцы отказались из-за проблем с логистикой
РПЛ опубликовала расписание зимнего Кубка с участием "Спартака", "Ростова", "Краснодара" и "Сочи"
Стало известно точное расписание межсезонного Кубка РПЛ.
Фото: РПЛ