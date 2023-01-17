Напомним, ранее "СЭ" опубликовал информацию о том, что Гулиев вступил в конфликт со Спартаком Гогниевым на тренировочном сборе "Химок". Сообщалось, что футболист предложил тренеру разрешить противоречия дракой.
"Не знаю зачем, но в СМИ меня постоянно пытаются выставить каким-то суперотмороженным. Какие "раз на раз"? Что это такое? Как я могу такое предложить тренеру? У нас с тренером было небольшое недопонимание, но оно было больше организационным. Да, разговор был не "сладким", но мы все выяснили", - цитирует Гулиева Sport24.
Аяз Гулиев выступает за "Химки" с лета прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отличился одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Гулиев - о слухах про драку с Гогниевым: СМИ постоянно пытаются выставить меня суперотмороженным. Какие "раз на раз"?
Полузащитник "Химок" Аяз Гулиев отреагировал на слухи про конфликт с главным тренером клуба Спартаком Гогниевым.
Фото: ФК "Химки"