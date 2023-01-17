- Баринов в нашем списке. Сейчас мы ждем решения "Локомотива" и ответ по поводу стоимости игрока, - приводит комментарий Казанчи Sport24.
Сегодня СМИ сообщили, что "Бешикташ", представляющий Стамбул, сделал предложение "Локомотиву" о покупке 29-летнего опорного полузащитника Дмитрия Баринова в размере 1,2 млн евро. Как отмечает источник, это сумма абсолютное не устраивает красно-зеленых, так как москвичи намерены выручить за своего воспитанника 15 млн евро.
"Бешикташ" после сыгранных 17 матчей с 32-очками располагается на 5 строчке в нынешнем розыгрыше турецкого первенства. Московский "Локомотив" занимает 14 место в национальном первенстве. Московский коллектив набрал 13 очков после первой половины сезона РПЛ.
Гендиректор "Бешикташа": мы ждем решения "Локомотива" и ответ по поводу стоимости Баринова
Генеральный директор "Бешикташа" Джейхун Казанчи прокомментировал появившуюся информацию о том, что клуб сделал официальное предложение о покупке Дмитрия Баринова у "Локомотива".
Фото: РИА Новости