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Гендиректор "Бешикташа": мы ждем решения "Локомотива" и ответ по поводу стоимости Баринова

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Генеральный директор "Бешикташа" Джейхун Казанчи прокомментировал появившуюся информацию о том, что клуб сделал официальное предложение о покупке Дмитрия Баринова у "Локомотива".
Фото: РИА Новости
- Баринов в нашем списке. Сейчас мы ждем решения "Локомотива" и ответ по поводу стоимости игрока, - приводит комментарий Казанчи Sport24.

Сегодня СМИ сообщили, что "Бешикташ", представляющий Стамбул, сделал предложение "Локомотиву" о покупке 29-летнего опорного полузащитника Дмитрия Баринова в размере 1,2 млн евро. Как отмечает источник, это сумма абсолютное не устраивает красно-зеленых, так как москвичи намерены выручить за своего воспитанника 15 млн евро.

"Бешикташ" после сыгранных 17 матчей с 32-очками располагается на 5 строчке в нынешнем розыгрыше турецкого первенства. Московский "Локомотив" занимает 14 место в национальном первенстве. Московский коллектив набрал 13 очков после первой половины сезона РПЛ.


Бешикташ Локомотив Баринов
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