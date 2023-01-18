- Я думаю, что интерес со стороны европейских клубов к Дивееву сохраняется. Недавно был один звонок из клуба турецкой Суперлиги, но больше конкретных обращений в новом году пока не было, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
23-летний центральный защитник из России Игорь Дивеев защищает цвета ЦСКА с зимы 2019 года. В этом сезоне воспитанник "Уфы" поучаствовал в 12 играх за армейцев, в которых отметился 1 голом и 1 ассистентским действием. Такое небольшое количество игрового времени связано с полученной травмой игроком в дерби против "Торпедо" (0:1). Контракт Игоря с коллективом из Москвы завершается в июне 2024 года. Ориентировочная рыночная стоимость Дивеева, по данным сайта Transfermarkt, составляет 6 млн евро. Ранее различные источники сообщали, что к "армейцу" есть интерес из итальянского чемпионата, также, по сообщениям СМИ, петербуржский "Зенит" хотел бы видеть защитника в своих рядах.
ЦСКА по итогам первой половины сезона РПЛ располагается на 5-й строчке. Команда Владимира Федотова набрала 29 очков после 17 сыгранных туров. Сезон для армейского коллектива возобновится кубковым матчем против "Краснодара".
Агент: интерес со стороны европейских клубов к Дивееву сохраняется. Недавно звонил клуб из турецкой Суперлиги
Агент российского футболиста ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин высказался по поводу интереса к игроку из Европы.
Фото: "Матч ТВ"