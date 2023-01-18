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"СЭ": "Бешикташ" намерен сделать новое предложение "Локомотиву" о покупке Баринова с опцией обратного выкупа

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Турецкий "Бешикташ" и "Локомотив" продолжают вести переговоры о переходе Дмитрия Баринова.
Фото: РИА Новости
По сообщениям СМИ, "Бешикташ", представляющий турецкую Суперлигу, после того, как "Локомотив" отклонил первое предложение турков, хочет сделать новое предложение о переходе 26-летнего опорного хавбека из России. Руководство турецкого клуба планирует предусмотреть в соглашении с российский футболистом возможность для "Локомотива" обратно выкупить игрока. Московский коллектив не хочет продавать своего лидера, но продолжает диалог с 16-кратными чемпионами Турции

Дмитрий Баринов в текущем сезоне забил 1 гол и оформил 1 ассист в 20 играх за "Локомотив". Контракт воспитанника и капитана "железнодорожников" рассчитан до лета 2024 года. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в 9 млн евро.

Источник: "СЭ"


Бешикташ Локомотив Баринов
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