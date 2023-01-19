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Агент: в понедельник можно ожидать возвращения Тодоровича в общую группу "Ахмата"

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Агент боснийского футболиста "Ахмата" Дарко Тодоровича Горан Попов рассказал о возвращении игрока в общую группу.
Фото: ФК "Ахмат"
- У Дарко все хорошо, он на сборе с "Ахматом", еще немного будет тренироваться по индивидуальной программе. Примерно в понедельник можно ожидать его возвращения в общую группу, - приводит комментарий Попова "РБ Спорт".

25-летний боснийский правый защитник Дарко Тодорович защищает цвета "Ахмата" с осени 2021 года. В текущем сезоне футболист поучаствовал в 7 играх за грозненский клуб, в которых отметился 1 ассистом. В матче 7-го тура против "Крыльев Советов" (1:2) игрок получил тяжелую травму и выбыл до конца года. Контракт Дарко с коллективом из Грозного завершается летом 2024. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает ориентировочную рыночную стоимость Тодоровича в 900 тысяч евро.

"Ахмат" с 26-ю очками расположился на 6-й строчке в таблице РПЛ после первой части сезона РПЛ. Грозненцы являются единственной командой, которой удалось обыграть "Зенит" в нынешнем розыгрыше РПЛ (2:1).


Ахмат Тодорович
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