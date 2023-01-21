– Сложно верится, что "Ростов" сможет вклиниться в разборку "Спартака" и "Зенита". Им не хватит ресурсов. Будут матчи, где им просто не хватит скамейки. Они и так выше головы прыгнули в первой части, заслуженно оказались на третьем месте, но чтобы бороться за чемпионство нужно гораздо больше, – приводит слова Радимова "Матч ТВ".
Напомним, что по итогам первой части текущего сезона Российской премьер-лиги и семнадцати сыгранных туров "Ростов" занимает третью строчку в турнирной таблице. Ростовская команда под руководством Валерия Карпина имеет на своем счету 35 очков. Выше располагаются московский "Спартак", набравший 36 очков, и "Зенит" из Санкт-Петербурга, у которого 42 очка.
Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года. Сейчас российские клубы находятся на зимних тренировочных сборах в более теплых странах, играют товарищеские матчи и готовятся к сезону, набирают физическую форму. "Ростов" в своем первом матче РПЛ в 2023 году примет на своем поле московский "Локомотив".
Радимов: сложно верится, что "Ростов" сможет вклиниться в разборку "Спартака" и "Зенита". Им не хватит ресурсов
Экс-полузащитник "Зенита" Владислав Радимов оценил перспективы "Ростова" в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: Sport24