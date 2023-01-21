"Соглашусь ли стать советником по трансферам "Зенита", если поступит предложение? Несмотря на то, что я профессионал и серьезно отношусь к своему делу, я никогда не пойду работать в "Зенит". Уважаю всех сотрудников этого клуба, но я — спартаковец. В России для меня существует только "Спартак", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Напомним, Камоцци неофициально был советником предыдущего руководства "Спартак", когда президентом красно-белых был Леонид Федун. По словам итальянца, он консультировал клуб на протяжении нескольких лет и рекомендовал ему подписание многих футболистов, в том числе Антона Зиньковского, Даниила Хлусевича и Данила Пруцева, которые в итоге оказались в "Спартаке".
Камоцци: никогда не пойду работать в "Зенит", я - спартаковец
Бывший советник руководства "Спартака" Франко Камоцци заявил, что отказался бы от предложения работать в "Зените".
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