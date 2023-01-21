"Что ты в течение жизни делаешь, то и получаешь. За всё в жизни приходится платить. Взвешивают реальность футбольной отдачи, плюс добавляется не футбольная жизнь — приходят к выводу, что за эти деньги лучше воздержаться от заключения с ним контракта", - цитирует Червиченко "Чемпионат".
Напомним, ранее стало известно, что "Торпедо" отказалось от идеи с приобретением Дзюбы. Черно-белые сосредоточатся на поиске других кандидатов на усиление атаки.
Дзюба находится в статусе свободного агента с ноября прошлого года, когда расторгнул свое соглашение с турецкой "Адана Демирспор". В августе этого года нападающему исполняется 35 лет.
Червиченко: об отказе "Торпедо" от Дзюбы: что в жизни делаешь, то и получаешь. За все приходится платить
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал отказ "Торпедо" от подписания Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"