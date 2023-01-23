– В первую очередь, мы оцениваем это так: усилить команду, а не просто добавить игрока. У нас очень широкий состав – два равноценных человека на каждую позицию, – цитирует Гончаренко "Матч ТВ".
Футбольный клуб "Урал" начинал текущий сезон Российской премьер-лиги с Игорем Шалимовым в качестве главного тренера. Клуб из Екатеринбурга плохо начал сезон и шел в самой нижней части турнирной таблицы.
В августе 2022 года "Урал" возглавил белорусский специалист Виктор Гончаренко. При нем команда значительно прибавила и по итогам 17-ти сыгранных туров идет на десятом месте, имея на своем счету 21 очко.
Гончаренко: у "Урала" очень широкий состав – два равноценных человека на каждую позицию
Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко ответил на вопрос о трансферной стратегии клуба.
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