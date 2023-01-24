– РПЛ – сильный чемпионат. Знаю, что в последние два года некоторые легионеры покинули лигу, но в России очень много качественных команд. Это отличный вызов для меня. Наши игроки сделают все возможное, чтобы улучшить положение "Краснодара" во второй части сезона, – цитирует Ивича "СЭ".
Напомним, что футбольный клуб "Краснодар" по итогам семнадцати сыгранных туров текущего сезона Российской премьер-лиги располагается на восьмом месте в турнирной таблице, имея на своем счету 25 очков. В первой части чемпионата командой руководил Александр Сторожук, которого этой зимой сменил Владимир Ивич. 4 января 2023 года серб заключил контракт с "Краснодаром" сроком до 31 декабря 2024 года.
В первом товарищеском матче для Ивича, проведенном на зимних тренировочных сборах, "Краснодар" обыграл узбекистанский "Бунедкор" со счетом 1:0. Единственный гол на счету Эдуарда Сперцяна.
Ивич: РПЛ – сильный чемпионат. В России очень много качественных команд. Приход в "Краснодар" – отличный вызов для меня
Новый главный тренер "Краснодара", 45-летний сербский специалист Владимир Ивич рассказал, что для него значит переход в Российскую премьер-лигу.
Фото: ФК "Краснодар"