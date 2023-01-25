– Дзюба уже в возрасте, но любит эти истории – новые вызовы, кому-то что-то доказывать. Думаю, сейчас он вполне готов сделать то же самое. Другое дело, получится ли у него это или нет как раз из-за возраста. Мастерство его никуда не делось, но из игрового ритма он выпал на полтора года, – цитирует Радимова "РБ Спорт".
Напомним, что российский центральный нападающий Артем Дзюба находится в статусе свободного агента и не имеет команды с начала ноября 2022 года. В тот период Дзюба расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирсор", в который он переходил в августе того же года. Артем забил мяч в самой первой игре за новую команду, но затем прочно обосновался на скамейке запасных или вовсе не попадал в заявку на матч.
Из российских команд 34-летним центрфорвардом интересовались московское "Торпедо", которое, согласно словам их президента Ильи Геркуса, больше не интересуется Артемом. Определенные источники утверждают о том, что Дзюба ведет переговоры с "Пари НН".
Радимов: Дзюба любит кому-то что-то доказывать – думаю, и сейчас он способен на это
Экс-полузащитник "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением о перспективах продолжения карьеры нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"