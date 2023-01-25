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Личка: меня в "Оренбурге" больше интересует сам процесс тренировок, а не какой-то там контракт

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Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка рассказал, что вопрос подписания нового контракта с российским клубом сейчас не является для него основной темой.
Фото: Soccer.ru
– Мы каждый день общаемся со спортивным директором клуба Дмитрием Андреевым, тем более во время сборов. Но наши разговоры идут больше о текущей работе, о футболистах. Вопроса по контракту я ему пока еще не задал, больше концентрируюсь на своих обязанностях, на игроках, чтобы у нас были здесь хорошие условия. На сборах меня больше интересует сам процесс тренировок, а не какой-то там контракт. Когда Дима захочет поговорить, мы поговорим – времени у нас достаточно, – цитирует Личку "Матч ТВ".

Чешский специалист Марцел Личка был назначен главным тренером футбольного клуба "Оренбург" в августе 2020 года. Марцел смог вывести клуб из Оренбурга в Российскую премьер-лигу из Футбольной национальной лиги (ныне – Первая лига). При нем "Оренбург" в текущем сезоне РПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице.

Контракт Марцела Лички с "Оренбургом" на данный момент рассчитан до 30 июня 2023 года, до окончания действующего соглашения осталось всего несколько месяцев. Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года, игры Кубка России пройдут в конце февраля. Сейчас российские клубы находятся на зимних тренировочных сборах.


Личка Оренбург
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