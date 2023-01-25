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Радимов: думаю, финансовые амбиции у Дзюбы сейчас будут не на первом месте. Ему придется соглашаться на то, что есть

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Бывший капитан "Зенита" оценил ближайшие игровые и финансовые перспективы 34-летнего российского центрфорварда Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Адана Демирспор"
– Финансовые амбиции, думаю, сейчас у него будут не на первом месте. Потому что не каждая команда захочет давать столько денег, сколько Дзюба просит. И ему придется соглашаться на то, что есть, меняя материальное благополучие на возможность снова поиграть на высоком уровне, – цитирует Радимова "РБ Спорт".

Предыдущий сезон Артем Дзюба проводил в составе "Зенита", но покинул команду из Санкт-Петербурга по окончании сезона по причине окончания соглашения между игроком и клубом. Летом Дзюба находился в поисках новой команды и поддерживал физическую форму в расположении казанского "Рубина", который еще тогда тренировал Леонид Слуцкий.

В августе 2022 года Артем перешел в турецкий клуб "Адана Демирспор", забил в дебютном матче, но затем обосновался на скамейке запасных, а после и вовсе перестал попадать в заявку на матч. В начале ноября Дзюба расторг контракт с турецкими представителями и до сих пор находится в статусе свободного агента.


Радимов Дзюба
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