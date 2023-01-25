– Мы продолжаем вести переговоры с ЦСКА по аренде Гайча. Они продвигаются. До соглашения пока далеко, но я верю, что сделка состоится, – приводит слова Маррокку Sport24.
Чуть ранее российский журналист и инсайдер Иван Карпов сообщил о том, что переговоры между ЦСКА и "Вероной" продвигаются не очень спешно и гладко, а сам Гайч вполне может остаться в московском клубе.
По итогам 19-ти сыгранных туров текущего сезона итальянской Серии А "Верона" располагается на 18-м месте в турнирной таблице, имея на своем счету 12 очков. В последних пяти матчах у команды два поражения, две победы и одна ничья.
Спортивный директор "Вероны": до соглашения по Гайчу пока далеко, но я верю, что сделка состоится
Спортивный директор "Вероны" Франческо Маррокку Анастасией Драгомир выразил уверенность в успешном завершении переговоров с ЦСКА об аренде форварда Адольфо Гайча.
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