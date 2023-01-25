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Вера: Карраскаль - невероятный игрок, Малком вообще где-то в небе летает, Чалов - самый сильный русский в РПЛ

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Аргентинский полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера ответил на вопросы о лучших игроках РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Самый сильный русский в РПЛ? Девятый номер ЦСКА. Самый техничный игрок в лиге? Таких куча. Очень нравится седьмой номер "Краснодара". Десятый номер "Динамо" - тоже. Также Карраскаль, это невероятный игрок. Малком вообще где-то в небе летает, - передает слова Веры Sport24.

Под девятым номером в ЦСКА выступает 24-летний нападающий Федор Чалов, на его счету 10 голов 2 и результативных паса в 17 матчах чемпионата. В "Краснодаре" седьмой номер принадлежит 25-летнему полузащитнику Ильзату Ахметову - 2 забитых мяча и 3 ассиста в 15 играх РПЛ. В составе московского "Динамо" под десятым номером играет 32-летний нападающий Федор Смолов, в 15 матчах лиги отличившийся 7 голами и 3 голевыми передачами.


Оренбург Зенит ЦСКА Малком Карраскаль Чалов Вера
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