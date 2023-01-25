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Вера: в России могут играть классно не только "Зенит" и "Спартак", но и "Ростов", "Сочи"

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Аргентинский хавбек "Оренбурга" Лукас Вера ответил на вопрос о гегемонии "Зенита" в Росийской премьер-лиге.
Фото: ФК "Ростов"
- Интересно ли играть в лиге, где чемпион, кажется, известен заранее? Это всегда отличный раздражитель для провинциальных команд. Когда я ехал в Россию, мне говорили: здесь есть "Зенит", может, еще "Спартак", да и всё. А сейчас я вижу: есть "Ростов", "Сочи", и они тоже могут играть классно, в том числе с "Зенитом", - приводит слова Веры Sport24.

Петербургский "Зенит" неизменно становился чемпионом России на протяжении четырех последних лет, в турнирной таблице текущего чемпионата страны сине-бело-голубые находятся на первом месте с 42 очками в 17 матчах при 6-очковом отрыве от ближайшего конкурента. Московский "Спартак" с 36 очками занимает вторую позицию, на третьей строчке находится "Ростов", в активе которого 35 очков. "Сочи" при 25 набранных очках идет на девятом месте, в прошлом сезоне эта команда завоевала серебряные медали.


Зенит Спартак Ростов Сочи Оренбург Вера
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