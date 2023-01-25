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Ловчев: Дзюба в "Спартаке" сейчас не нужен, болельщики не примут

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Экс-защитник "Спартака" Евгений Ловчев высказался о гипотетическом возвращении к красно-белым нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
- Нужен ли "Спартаку" такой игрок, как Дзюба? Артем хочет играть и пока находится в хорошей форме. Много слышно про "Нижний Новгород" и другие чемпионаты, в которых может в будущем играть, но в "Спартаке" он сейчас не нужен. Дело даже больше не в футболе, а в болельщиках, которые не примут Дзюбу обратно. Но и тренер "Спартака" строит свою команду, которую он видит, и в нее никак не сможет вписаться Дзюба, - передает слова Ловчева Sport24.

34-летний экс-нападающий "Спартака", "Зенита" и сборной России Артем Дзюба с 3 ноября находится без клуба после расторжения контракта по обоюдному согласию с турецким "Адана Демирспор", в котором форвард провел два с половиной месяца и забил 1 гол в 5 матчах во всех турнирах. Ранее появлялась информация о начале и завершении переговоров с Дзюбой московского "Торпедо", а также о трансферном интересе к игроку со стороны "Пари Нижнего Новгорода". Футболист является воспитанником московского "Спартака" и с перерывами на аренды выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год.


Спартак Дзюба Ловчев Российские трансферы
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