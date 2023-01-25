- К сожалению, сейчас российские клубы не представлены в Лиге чемпионов. На мой взгляд, такой "Зенит" вполне мог бы не только побороться за выход из группы, но и сделать несколько шагов в плей-офф, - приводит мнение Лички "Матч ТВ".
"Зенит" по итогам 17 проведенных туров занимает 1-ю строчку в таблице РПЛ, набрав 42 очка. Коллектив из Санкт-Петербурга выиграл 13 матчей и потерпел всего 1 поражение. Команда забила 47 голов за 17 матчей и пропустила всего 7. В очном матче между "Оренбургом" и "Зенитом", команда, возглавляемая Марцелом Личкой, пропустила 8 безответных мячей.
"Зенит" три года подряд не может выйти в плей-офф ЛЧ. Дважды подопечные Сергея Семака занимали 4-ю строчку в квартете. В сезоне 2021/2022 петербуржцы в одной группе с "Ювентусом" и "Челси" заняли 3-е место и вышли в ЛЕ, оставив позади шведский "Мальме".
Личка: такой "Зенит" вполне мог бы не только побороться за выход из группы, но и сделать несколько шагов в плей-офф
Наставник "Оренбурга" Марцел Личка высказался по поводу "Зенита".
Фото: ФК "Оренбург"