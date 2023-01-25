– Конечно, я хотел бы попасть в сборную Аргентины. Поэтому и выбрал "Оренбург" – заиграв здесь, я хотел бы попасть в сборную, – передает слова Веры Sport24.
Напомним, что сборная Аргентины по футболу 18 декабря 2022 года стала чемпионом мира по футболу, обыграв в финале ЧМ-2022, проходившего в Катаре, сборную Франции в серии послематчевых пенальти. Помимо этого национальная команда Аргентины является действующим обладателем Кубка Америки.
Аргентинский полузащитник Лукас Вера выступает в Российской премьер-лиги за футбольный клуб "Оренбург" с июля 2022 года. 25-летний аргентинец в текущем сезоне провел 18 матчей в РПЛ и Кубке России, забил один мяч, отдал четыре голевых передачи.
Вера: хотел бы попасть в сборную Аргентины. Поэтому и выбрал "Оренбург"
Аргентинский полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера рассказал, что он хотел бы получить вызов в сборную Аргентины.
Фото: ФК "Оренбург"