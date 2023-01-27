- Гарре прошел медосмотр. Всё отлично. Завтра он уже будет в Анталье и присоединится к команде, - передает слова Чемпиона Sport24.
22-летний воспитанник системы "Манчестер Сити" левый вингер Бенхамин Гарре выступает на правах аренды за аргентинский "Уракан", его трансфер принадлежит местному "Расингу". В 2022 году на счету форварда 4 забитых гола и 1 результативный пас в 33 сыгранных матчах во всех турнирах. По оценке футбольно-аналитического портала Transfermarkt, трансферная стоимость Гарре составляет 2,8 миллиона евро.
Агент аргентинского форварда Гарре подтвердил его переход в "Крылья Советов"
Агент нападающего аргентинского "Расинга" Бенхамина Гарре Эмилио Чемпион рассказал об успешно пройденном игроком медосмотре в самарских "Крыльях Советов".
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