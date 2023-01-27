- Сейчас не очень уместно комментировать и называть команды, с которыми мы когда-то вели переговоры, потому что сейчас он футболист "Ростова" и полностью сосредоточен на подготовке к возобновлению сезона. Обсуждать, есть ли у Николая желание вернуться в Европу - не актуально, - передает слова Клюева Metaratings.ru.
27-летний нападающий "Ростова" и сборной России Николай Комличенко является воспитанником академии "Краснодара", по ходу своей карьеры выступал за чешские клубы "Слован" Либерец и "Млада Болеслав". В текущем сезоне на счету Комличенко 8 забитых голов и 11 результативных ассистирующих действий в 20 матчах желто-синих во всех турнирах, при этом форвард принял участие во всех 17 состоявшихся матчах "Ростова" в РПЛ (7 голов, 10 ассистов).
Агент Комличенко: Николай - футболист "Ростова", обсуждать желание вернуться в Европу не актуально
Агент нападающего "Ростова" Николая Комличенко Александр Клюев ответил на вопрос о желании форварда выступать в зарубежном европейском клубе.
Фото: ФК "Ростов"