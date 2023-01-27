"В "Арсенале" есть определённые сложности: у команды большая заявка, доставшаяся в наследство от предыдущих тренеров. Это вносит определённые поправки в кадровую линию. Ещё набирать? До этого, скажу корректно, надо познакомиться и разобраться с имеющимися ребятами, а уже потом пытаться усилиться. Точечное усиление в каждую линию не помешает. Но прежде, повторяю, требуется трудоустроить тех, кто не подойдёт, чтобы брать новичков на свободные места", – цитирует слова Сторожука "Матч ТВ".
Напомним, 14 января тульский "Арсенал" объявил о назначении Александра Сторожука новым главным тренером команды. Контракт с ним заключен до лета 2024 года. Сторожук, ранее работавший с "Краснодаром", сменил на позиции тренера Олега Кононова. Специалист руководил краснодарским клубом в осенней части РПЛ. В первых 17 турах его команда набрала 25 очков и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице. "Арсенал" на данный момент занимает 6 место в Первой лиге, набрав 32 очка за 20 туров. В прошедшем сезоне туляки выступали в Российской премьер-лиге и выбыли из нее, заняв последнее место в турнирной таблице.
Сторожук - о возможных трансферах "Арсенала": у команды большая заявка, доставшаяся в наследство от предыдущих тренеров
Главный тренер "Арсенала" Александр Сторожук поделился мнением, планирует ли команда из Тулы работать на трансферном рынке.
Фото: ПФК "Арсенал" Тула