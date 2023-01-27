– Было непросто. У нас были очень интенсивные тренировки, особенно на второй неделе. В матчах мы играли под нагрузками, нам не хватало свежести, мы это понимали. Я рад, что мы положительно завершили две игры, не так много позволяли создавать соперникам. Хотя, безусловно, счет и результат в таких матчах стоят не на первом месте. Мы смотрели на определенные показатели. Нам нужно было снова найти свои тайминг, сыгранность, свежесть, – цитирует Абаскаля "СЭ".
На своих первых зимних тренировочных сборах, которые московский "Спартак" проводит в Объединенных Арабских Эмиратах, команда Гильермо Абаскаля провела две контрольных встречи – 22 января с узбекистанской командой АГМК и 27 января (сегодня) с болгарским "Ботевом".
В первом матче красно-белые обыграли своего соперника со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе "Спартака" отметились Даниил Зорин, Бальде Кейта и Александр Соболев. В сегодняшней игре с "Ботевом" единственным голом отметился Павел Алексеевич Мелешин.
Напомним, что сейчас московский клуб, как и остальные российские команды, готовятся к возобновлению сезона Кубка России и Российской премьер-лиги. Игры Кубка России возобновятся в конце февраля 2023 года, матчи РПЛ – в начале марта этого же года.
Абаскаль: рад, что мы положительно завершили две игры на первых сборах и позволяли не так много создавать соперникам
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль подвел итоги первого тренировочного сбора красно-белых в Объединенных Арабских Эмиратах.
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