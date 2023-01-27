По информации источника, медосмотр Артема Дзюбы перед подписанием контракта с "Пари НН" переносили уже шесть раз. Все дело в сомнениях руководства в надобности этого подписания, а также в финансовом вопросе. Губернатор пока не может найти деньги на зарплату Артему.
Напомним, что на этой неделе российский журналист и инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил о переходе Артема Дзюбы в "Пари НН", выделив, что прямое участие в подписании 34-летнего свободного агента принял местный губернатор.
На утро следующего дня спортивный директор нижегородского клуба опроверг данную информацию. Еще позже "Пари НН" в своих социальных сетях заверил подписчиков в том, что Артема Дзюбы нет в расположении клуба, а новости о его трансфере не являются достоверными.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": медосмотр Дзюбы для "Пари НН" переносили уже шесть раз
Руководство "Пари НН" не перестает сомневаться в трансфере Артема Дзюба. Они переносили медосмотр перед подписанием контракта уже шесть раз.
Фото: РИА Новости