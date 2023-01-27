Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
23:00
ЭспаньолНе начат
П1 2.55X 3.15П2 3.05

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
2 - 0 2 0
Специя2 тайм
Лечче
22:45
СалернитанаНе начат
П1 1.78X 3.55П2 4.8

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
22:30
ШтутгартНе начат
П1 1.3X 5.6П2 9.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
23:00
РеннНе начат
П1 3.85X 3.5П2 2.02

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
1 - 0 1 0
БотевЗавершен
ЦСКА
2 - 1 2 1
ПартизанЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

"Матч ТВ": ЦСКА рассматривает Дзюбу на замену Гайчу

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Артем Дзюба может продолжить карьеру в ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, ЦСКА рассматривает вариант с подписанием Дзюбы на случай ухода Адольфо Гайча. Напомним, ранее сообщалось, что аргентинца может арендовать "Верона". Итальянский клуб заплатит за аренду около 500 тысяч евро. Опция выкупа при этом составит 4,5 млн евро.

Артем Дзюба находится без клуба с ноября прошлого года, когда он расторгнул свой контракт с "Адана Демирспор". Он был близок к переходу в "Торпедо" и "Пари НН", но на данный момент продолжает оставаться свободным агентом.

Источник: "Матч ТВ"


Дзюба ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Григорян: пока "Зениту" удается сохранять мотивацию игроков, "Спартак" может рассматривать только борьбу за второе место
Главный тренер "Лиона" Блан: Изидор может стать решением нашей проблемы, он нас интересует
Шишкин: мне интересно было бы сейчас посмотреть на Черчесова в РПЛ
Calciomercato: "Рома" готова исключить Дзаньоло за отказ переходить в "Борнмут"
Президент "Оренбурга" – об интересе к аргентинцам: сейчас никого отпускать не будем
Тарханов - о возможном переходе Дзюбы в ЦСКА: это было бы хорошо для команды. Он сильнее Гайча эксклюзив
The Athletiс: Мартинелли подписал новый контракт с "Арсеналом"
Пресс-служба ЦСКА: информация об интересе к Дзюбе – однозначный вымысел
Орлов - о том, что за "Зенит" играет мало россиян: мне не обидно, а противно. Докажите, что вы не хуже! 1
Агент Изидора – о переговорах с "Лионом": ничего не подписано
Федотов: ЦСКА следит за попытками Дзюбы трудоустроиться, но трансферы любят тишину 8
Черышев войдет в заявку "Венеции" на матч с "Читаделлой"
"Матч ТВ": ЦСКА рассматривает Дзюбу на замену Гайчу 6
Официально: "Крылья Советов" продлили контракт с Романом Евгеньевым
Рассказов: это было непростое подписание, но я очень рад оказаться в "Крыльях". Надеюсь, я не подведу