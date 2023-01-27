По информации источника, ЦСКА рассматривает вариант с подписанием Дзюбы на случай ухода Адольфо Гайча. Напомним, ранее сообщалось, что аргентинца может арендовать "Верона". Итальянский клуб заплатит за аренду около 500 тысяч евро. Опция выкупа при этом составит 4,5 млн евро.
Артем Дзюба находится без клуба с ноября прошлого года, когда он расторгнул свой контракт с "Адана Демирспор". Он был близок к переходу в "Торпедо" и "Пари НН", но на данный момент продолжает оставаться свободным агентом.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": ЦСКА рассматривает Дзюбу на замену Гайчу
Фото: ФК "Зенит"