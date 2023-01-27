"Мне не обидно, а противно. Чего вы опускаете руки и проигрываете им (легионерам - прим.) конкуренцию?! Докажите, что вы не хуже. Когда их выставили на игру Кубка в Самаре, оказалось, что все эти "зенитовские" перспективные российские футболисты проиграли матч", - приводит слова Орлова Sport24.
"Зенит" ушел на перерыв в чемпионате России в качестве лидера турнирной таблицы. Команда Сергея Семака набрала 42 очка в 17 стартовых турах. Сине-бело-голубые на шесть очков опережают "Спартак", занимающий вторую строчку.
Кроме того, "Зенит" занял третье место в групповом этапе Кубка России, уступив места в плей-офф верхней сетки "Спартаку" и "Крыльям Советов". В итоге петербуржцы продолжат выступления в Пути регионов турнира.
Орлов - о том, что за "Зенит" играет мало россиян: мне не обидно, а противно. Докажите, что вы не хуже!
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал небольшое количество россиян в основном составе "Зенита".
Фото: соцсети Геннадия Орлова