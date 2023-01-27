– Информация о заинтересованности ЦСКА в подписании Артема Дзюбы не имеет под собой абсолютно никаких оснований. Однозначный вымысел, – приводит слова Брейдо "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает вариант с подписанием экс-нападающего сборной России Артемом Дзюбой на замену аргентинцу Адольфо Гайчу, которого может арендовать "Верона". Итальянский клуб заплатит за аренду около 500 тысяч евро.
Напомним, Артем Дзюба остается без клуба с начала ноября после того, как расторг контракт с турецким "Адана Демирспор". 34-летний форвард был близок к переходу в "Торпедо" и "Пари НН", но пока остается в статусе свободного агента.
Пресс-служба ЦСКА: информация об интересе к Дзюбе – однозначный вымысел
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о возможной заинтересованности "армейцев" в подписании контракта с форвардом Артемом Дзюбой.
Фото: Global Look Press