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Каррера: Промес — лучший легионер в РПЛ

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Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о том, кто является лучшим легионером в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Квинси Промес — лучший легионер в РПЛ, - приводит мнение Карреры "Чемпионат".

Голландский вингер Квинси Промес, которому в январе исполнился 31 год, и специалист из Италии Массимо Карреры работали вместе в Спартаке в период с 2016 по 2018 годы. При их участие столичный коллектив завоевал сезоне 2016/2017 выиграл два трофея - чемпионство и Суперкубок России. В 2018 году Квинси перебрался в "Севилью".

В 2021 году Промес снова стал игроком "Спартака". В этом сезоне у голландца 17 мячей и 7 результативных пасов в 23 матчах. Сейчас игрок тренируется с молодежной командой из-за невозможности участвовать в тренировочных сборах основной команды в ОАЭ.


Промес Каррера Спартак
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