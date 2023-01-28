- "Спартак" может навязать борьбу за чемпионство. Естественно, будет трудно. Но не вижу причин, почему они не смогут это сделать. Да, общий уровень «Зенита» чуть повыше остальных, но и они проигрывают. Мы уже это не раз видели, - приводит слова Калачева "РБ Спорт".
"Зенит" и "Спартак" лидирует в таблице нынешнего розыгрыша РПЛ. Команды разделяют 6 очков. Петербуржский коллектив 5-й сезон подряд уходит на зимнюю паузу на 1-м месте. Команда Сергея Семака выиграл 4 последних турнира и уверенно идет к 5-му, который позволит поместить на свою эмблему 2-ю звезду. Сине-бело-голубые и столичный клуб встречались в рамках российского чемпионата в 8-м туре, победу праздновали петербуржцы.
"Спартак" смог обойти "Зенит" в таблице Кубка России. В очном матче красно-белые забили 3 безответных мяча в ворота петербуржского клуба и заняли 1-е место в квартете.
Калачев: "Спартак" может навязать борьбу за чемпионство. Общий уровень "Зенита" повыше остальных, но и они проигрывают
Экс-игрок "Ростова" Тимофей Калачев поделился мнением по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
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