– Почему "Спартак" популярнее "Зенита"? Красно-белые сводят с ума болельщиков по всей Росиии, а сине-бело-голубые – только в Санкт-Петербурге. Нельзя не отметить, что "Зенит" добился выдающихся результатов за последние 5 сезонов. Но на популярность клуба это не влияет, – приводит слова Карреры "РБ Спорт".
Напомним, что итальянский специалист Массимо Каррера возглавлял московский "Спартак" в период с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Во главе красно-белых он провел 87 матчей, впервые за 16 лет привел команду к золотым медалям внутреннего первенства, добился победы в Суперкубке России-2017.
Еще ранее Массимо работал в "Спартаке" в качестве исполняющего обязанности главного тренера, ассистента тренера. После российского периода своей тренерской карьеры работал с такими футбольными клубами, как "АЕК Афины" и "Бари". Итальянский клуб он покинул в апреле 2021 года. С тех пор Каррера находится без работы.
Каррера: "Спартак" сводит с ума всю Россию, а "Зенит" – только Санкт-Петербург
Фото: "СЭ"