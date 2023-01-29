– Возобновление чемпионата жду, конечно. Есть ли интрига? "Спартак" и "Ростов" не дадут "Зениту" легко завоевать трофей. ЦСКА тоже может навязать борьбу. Шансы есть у всех преследователей, но и "Зенит" настроен серьезно. Естественно, им хочется выиграть пять сезонов подряд и вписать себя в историю турнира. Борьба будет не хуже, чем в АПЛ, – цитирует Семака "РБ Спорт".
Напомним, что текущий сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта 2023 года. По итогам первой части чемпионата "Зенит" лидирует в РПЛ, "Спартак" отстает от команды Сергея Семака на шесть очков, "Ростов" – на семь.
Сейчас российские команды отправились на зимние тренировочные сборы в более теплые страны, чтобы в комфортных условиях готовиться к старту второй части сезона, проводить товарищеские матчи и набирать физические кондиции.
Матчи Кубка России возобновятся чуть ранее, в конце февраля текущего года. В частности, "Зенит" на выезде сыграет с "Волгой" из Ульяновска, а "Локомотив" встретится со "Спартаком".
Семин – о сезоне РПЛ: "Спартак" и "Ростов" не дадут "Зениту" легко завоевать трофей. Борьба будет не хуже, чем в АПЛ
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от второй части текущего сезона Российской премьер-лиги.
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