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"Чемпионат": "Зенит" не готов отпускать Малкома в аренду без права выкупа. Сам игрок не будет приостанавливать контракт

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Стали известные некоторые подробности возможного перехода Малкома в "ПСЖ".
Фото: ФК "Зенит"
По данным источника, "Зенит" готов рассматривать вариант расставания с 25-летним бразильским вингером Малкомом только в случае полноценного трансфера или аренды с правом выкупа. Другие варианты руководство петербуржцев не интересуют. Сам игрок не ставил ультиматумом с требованием продать его и не собирается пользоваться правилом ФИФА о приостановке контракта.

Французские СМИ уже несколько дней пишут о возможном переходе Малкома в "ПСЖ". Парижский коллектив хочет усилить фланг атаки и рассматривает лучшего бомбардира "Зенита" в этом сезоне как один из вариантов. Олимпийский чемпион в этом сезоне набрал 15+7 по системе гол плюс пас в 23 играх за коллектив из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Источник: "Чемпионат"


Малком Зенит ПСЖ
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