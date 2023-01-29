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Агент: Малком просил отпустить его в "ПСЖ"? Это ложь!

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Агент бразильского нападающего "Зенита" Малкома отреагировал на информацию о том, что игрок просит клуб отпустить его в ПСЖ.
Фото: ФК "Зенит"
- Малком просил отпустить его в "ПСЖ"? Это ложь! – приводит комментарий агента Sport24.

Малком с лета 2019 года выступает за "Зенит". С командой игрок завоевал 7 трофеев. Летом 2022 года олимпийский чемпион продлил соглашение с петербуржским коллективом до 2027 года. В этом сезоне бразилец провел 23 игры за сине-бело-голубых -17 в РПЛ и 5 в Кубке России, в которых смог 15 раз отличиться и совершить 7 ассистентских действий.

В конце января французские СМИ начали активно писать, что "ПСЖ" хочет видеть Малкома у себя в команде. А сам игрок просит руководство петербуржского клуба отпустить его в Париж.


Малком Зенит ПСЖ
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