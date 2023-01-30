Сообщается, что поволжский клуб заплатил 1 миллион 750 тысяч долларов, при этом получив только половину прав на 22-летнего аргентинца из системы "Манчестер Сити".
Ранее "Крылья Советов" официально объявили о заключении соглашения с Бенхамином Гарре. Срок действия контракта рассчитан на три с половиной года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 2 миллиона 800 тысяч евро.
По итогам 17 туров чемпионата России «Крылья Советов» располагаются на 11-м месте в таблице, набрав 20 очков.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ": "Крылья" заплатили за Гарре 1,75 млн долларов
Стали известны подробности сделки по трансферу аргентинского полузащитника Бенхамина Гарре в "Крылья Советов".
Фото: Globall Look Press