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"РБ": "Крылья" заплатили за Гарре 1,75 млн долларов

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Стали известны подробности сделки по трансферу аргентинского полузащитника Бенхамина Гарре в "Крылья Советов".
Фото: Globall Look Press
Сообщается, что поволжский клуб заплатил 1 миллион 750 тысяч долларов, при этом получив только половину прав на 22-летнего аргентинца из системы "Манчестер Сити".

Ранее "Крылья Советов" официально объявили о заключении соглашения с Бенхамином Гарре. Срок действия контракта рассчитан на три с половиной года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 2 миллиона 800 тысяч евро.

По итогам 17 туров чемпионата России «Крылья Советов» располагаются на 11-м месте в таблице, набрав 20 очков.

Источник: "РБ Спорт".


Крылья Советов
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