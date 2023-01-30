- Не думаю, что Малком будет часто играть в "ПСЖ" в случае перехода. Там подбор игроков гораздо сильнее Малкома. Месси, Мбаппе, Неймар - это мегазвезды. Так там еще сидят игроки, которые играют в национальных командах. Малкому будет очень сложно заиграть в "ПСЖ". Он бы мог спокойно выступать в крепком середняке, - передает слова Кечинова "Чемпионат".
Ранее появилась информация о предметном интересе французского "Пари Сен-Жермен" к 25-летнему бразильскому атакующему полузащитнику петербургского "Зенита" Малкому. В текущем сезоне на счету хавбека 15 забитых мячей и 7 результативных передач в 23 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах, его стоимость по оценке портала Transfermarkt составляет 24 миллиона евро. Французский "Пари Сен-Жермен" входит в топ-5 самых дорогих клубов мира с суммарной стоимостью состава 894,4 миллиона евро.
Кечинов: не думаю, что Малком будет часто играть в "ПСЖ". Там Месси, Мбаппе, Неймар - мегазвезды
Экс-нападающий "Спартака" Валерий Кечинов высказался о перспективах бразильского вингера "Зенита" Малкома в случае трансфера во французский "Пари Сен-Жермен".
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