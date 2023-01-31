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Роман Шишкин - о Малкоме в "ПСЖ": они могут позволить себе любого игрока в мире. Зачем им Малком?

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Экс-защитник "Локомотива" и сборной России Роман Шишкин поделился своим мнением об интересе "Пари Сен-Жермен" к полузащитнику "Зенита" Малкому.
Фото: ФК "Зенит"
"Если честно, меня очень сильно удивила новость о возможном переходе Малкома в "ПСЖ". Этот клуб может позволить себе абсолютно любого игрока в мире. Зачем им Малком? Можно сказать, что у команды есть два состава. Нет уверенности, что Малком там заиграет", - приводит слова Шишкина "Чемпионат".

Напомним, что ранее была информация о возможном переходе 25-летнего бразильского полузащитника "Зенита" Малкома во французский "Пари Сен-Жермен". По итогам осенней части чемпионата России петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. В текущем сезоне Малком провел за "сине-бело-голубых" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. Воспитанник "Коринтианса" перебрался в "Зенит" из испанской "Барселоны" в августе 2019 года. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.


Малком Зенит ПСЖ Шишкин РПЛ
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